¿Alpacas contra el cáncer? La innovadora investigación de un científico chileno que busca atacar tumores

22 jun. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación liderada por el científico chileno Alejandro Rojas busca abrir una nueva alternativa en la lucha contra el cáncer utilizando una fuente poco habitual: las alpacas.

El proyecto se basa en anticuerpos producidos naturalmente por estos animales, los que son considerablemente más pequeños que los anticuerpos humanos. Gracias a esa característica, pueden desplazarse con mayor facilidad por el organismo y adherirse directamente a los tumores.

Según informó Diario Financiero (DF), la startup Berking Theranostics, fundada por Rojas en Alemania, acaba de cerrar una ronda de financiamiento por 1,3 millones de euros para seguir desarrollando esta tecnología enfocada en distintos tipos de cáncer.

¿Cómo funcionan los anticuerpos de alpaca?

La innovación consiste en utilizar estos anticuerpos como vehículos capaces de localizar células cancerosas y llevar hasta ellas pequeñas dosis de radioactividad.

"A diferencia de la quimioterapia, este tratamiento es dirigido y apunta al tumor sin dañar el tejido sano", explicó Rojas.

Cuando los anticuerpos son cargados con el radioisótopo galio-68, permiten generar imágenes médicas para detectar tumores. En cambio, si se utilizan isótopos como el lutecio-177, pueden irradiar y destruir las células cancerosas.

La tecnología pertenece al área conocida como "teranóstica", que combina diagnóstico y tratamiento en una misma molécula.

La investigación comenzó en Valdivia

El origen del proyecto está en una granja con 25 alpacas ubicada en Valdivia. "¿Por qué no vas y haces los anticuerpos de alpaca allá?", recordó Rojas sobre el consejo que recibió de un amigo mientras desarrollaba su carrera científica en Europa.

Tras regresar a Chile en 2016, adquirió alpacas y comenzó a desarrollar anticuerpos para distintas aplicaciones médicas. Con el tiempo, la investigación evolucionó hasta enfocarse en oncología.

Actualmente, la empresa trabaja con dos familias de anticuerpos que podrían utilizarse contra cerca de 20 tipos de tumores, con especial foco en cáncer colorrectal y cáncer de páncreas.

Los recursos obtenidos recientemente permitirán financiar nuevos descubrimientos y avanzar en ensayos preclínicos, un paso clave antes de iniciar pruebas en seres humanos.

Aunque la investigación aún se encuentra en desarrollo, sus impulsores creen que los anticuerpos de alpaca podrían convertirse en una herramienta capaz de detectar y destruir tumores con una precisión mucho mayor que los tratamientos convencionales.

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