Naya Fácil terminó en la clínica por un problema en su ojo: "No hay que tomarse a la ligera la salud"

03 ag. 2026 - 12:21 hrs.

Naya Fácil preocupó a sus fanáticos el fin de semana, luego de publicar unas imágenes en las que se le veía pasando por un problema de salud, el que la obligó a ir al médico de urgencia.

La figura del espectáculo nacional llegó hasta un centro médico del sector oriente y esperó en silla de ruedas para ser atendida por una blefaroptosis.

Según la medicina, esta es una condición que se conoce también como "párpado caído", ya que se produce un descenso normal del párpado superior de un ojo (a veces pueden ser los dos).

La reacción de Naya Fácil

Tras realizarse los chequeos de rigor, fue la propia Naya Fácil quien se encargó de compartir unas imágenes con el diagnóstico final. Más adelante, señaló que fue dada de alta a eso de las 03:00 de la madrugada de este lunes 3 de agosto.

Una fotografía compartida en su cuenta de Instagram dejó en evidencia la diferencia entre ambos ojos antes de ser atendida por los doctores: "No hay que tomarse a la ligera la salud", sostuvo.

Una foto compartida por Naya Fácil con su problema en el ojo / Instagram

Dicho esto, agregó que "yo me reí las primeras veces y ahora estoy en urgencias", demostrando que aprendió a escuchar a su cuerpo.

"Me llegó la edad"

Mientras descansaba en la clínica, Naya Fácil explicó un poco sobre el inconveniente que tuvo y señaló que "me llegó la edad. Esto me pasó porque voy a cumplir 30 años".

"Vino el neurólogo, me dio el diagnóstico, pero es por la edad. Uno de los principales síntomas es el envejecimiento. No puedo creerlo", indicó.

La influencer agregó que "desde ahora en adelante no me estreso más" y aseguró que su pareja la iba a consentir en todo.

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