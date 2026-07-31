El informe que complica a Naya Fácil: Apunta a delito cometido tras alcanzar los 211 kilómetros por hora en su Tesla

31 jul. 2026 - 08:33 hrs.

El informe elaborado por Carabineros en el marco de la investigación contra Nayadeth Neculhueque Quimen (28), conocida como Naya Fácil, concluyó que la influencer circuló a una velocidad que configuraría el delito de conducción temeraria mientras transitaba por la Autopista Acceso Sur.

El documento, que ya fue remitido al Ministerio Público, se elaboró luego de que la Fiscalía Metropolitana Sur abriera una investigación de oficio tras la difusión de un video en el que se observa a la influencer acelerando su camioneta Tesla Cybertruck hasta alcanzar los 211 kilómetros por hora.

El informe de Carabineros sobre Naya Fácil

Según informó La Tercera, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros ofició a la empresa Isa Intervial para obtener los registros de los pórticos de la Autopista Acceso Sur. Además, recopiló fotografías de la patente del vehículo y realizó cálculos matemáticos para determinar el tiempo que tardó en desplazarse entre un pórtico y otro.

Con esos antecedentes, Carabineros estableció que Naya Fácil pasó a 188 kilómetros por hora por el pórtico ubicado en el kilómetro 5 de la Ruta CH79, en la comuna de La Granja.

Posteriormente, la influencer continuó acelerando hasta alcanzar los 211 kilómetros por hora. Ya en el segundo pórtico, antes de ingresar a Domingo Tocornal, aproximadamente dos kilómetros más adelante, el informe determinó que circulaba a 114 kilómetros por hora.

De acuerdo con personas conocedoras de la causa, estos antecedentes permiten establecer de manera científica que se configuraría el delito de conducción temeraria, ya que en ese tramo la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora y la conductora la habría superado en 68 kilómetros por hora.

Fiscalía analiza los antecedentes

El informe de Carabineros ya fue entregado al Ministerio Público, que ahora deberá definir los próximos pasos de la investigación.

Desde la Fiscalía señalaron que “hay diligencias en curso en relación a los pórticos” y que el objetivo será “definir el curso penal de la causa”.

Quienes conocen investigaciones de este tipo indican que, una vez establecida la identidad del conductor y acreditados antecedentes que configuren el delito de conducción temeraria, lo habitual es que la Fiscalía solicite la formalización del imputado.

El teniente coronel Carlos Cortés Olave, prefecto del Tránsito, señaló a La Tercera que “como Carabineros aportamos todos los antecedentes que tenemos a la Fiscalía, que es a través de lo que nos entrega la autopista Isa Intervial en el tramo de Acceso Sur”.

Cortés agregó que, con la información recopilada, “efectivamente se configura la conducción temeraria” y precisó que “todos los antecedentes son puestos a la Fiscalía para saber si persevera en la investigación o toma alguna otra determinación”.

El uniformado también explicó que, en este caso, no se configuraría una infracción a la Ley No + Chat, debido a que no era la conductora quien grababa el video mientras manejaba.

La conducción temeraria está contemplada en la Ley 21.495 y contempla penas que van desde 61 hasta 540 días de presidio o una multa que puede llegar a $716 mil. En caso de no existir condenas previas, el presidio puede ser sustituido por una firma mensual en Gendarmería.