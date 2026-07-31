¿Está la tuya?: Estas son las carreras universitarias con más alumnos en Chile

31 jul. 2026 - 09:34 hrs.

La matrícula 2026 de la educación superior chilena alcanzó los 1.497.548 alumnos, considerando pregrado, posgrado y postítulo en las 130 instituciones vigentes a marzo de este año.

La cifra representa un aumento del 3% —alrededor de 44.000 matrículas más— respecto a 2025, confirmando así cinco años consecutivos de crecimiento tras el importante descenso de estudiantes que se registró en 2020 producto de la pandemia.

Así lo dio a conocer un reciente informe publicado por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc, y difundido por LUN.

El sistema casi duplicó su tamaño en menos de dos décadas

Mirando en perspectiva, el sistema de educación superior chileno casi duplicó su tamaño desde 2007, año en que se registraban 778.838 matriculados en todo el país.

El informe también detalla cuáles son las carreras universitarias con mayor cantidad de estudiantes en 2026. A continuación, el listado completo de las 10 con más matrícula total:

Psicología: 58.843 alumnos (2.294 más que en 2025)

58.843 alumnos (2.294 más que en 2025) Derecho: 50.338 alumnos (531 más que en 2025)

50.338 alumnos (531 más que en 2025) Ingeniería Comercial: 48.971 alumnos (1.864 más que en 2025)

48.971 alumnos (1.864 más que en 2025) Ingeniería Civil Industrial: 38.239 alumnos (3.335 más que en 2025)

38.239 alumnos (3.335 más que en 2025) Enfermería: 38.013 alumnos (611 más que en 2025)

38.013 alumnos (611 más que en 2025) Kinesiología: 25.226 alumnos (1.288 más que en 2025)

25.226 alumnos (1.288 más que en 2025) Medicina Veterinaria: 23.138 alumnos (1.767 más que en 2025)

23.138 alumnos (1.767 más que en 2025) Medicina: 21.992 alumnos (762 más que en 2025)

21.992 alumnos (762 más que en 2025) Ingeniería Civil Informática: 19.656 alumnos (1.781 más que en 2025)

19.656 alumnos (1.781 más que en 2025) Ingeniería Civil, plan común: 18.585 alumnos (-236 respecto a 2025)

Psicología se mantiene como la carrera con más estudiantes del país y, además, es la que más creció en términos absolutos durante el último año, sumando cerca de 2.300 nuevos matriculados. Le siguen Derecho e Ingeniería Comercial, que completan el podio de las carreras universitarias más masivas de Chile.

Cabe destacar que Ingeniería Civil, plan común, es la única carrera del top 10 que registró una caída en su matrícula respecto al año anterior, con 236 alumnos menos que en 2025.

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