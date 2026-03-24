"Jamás ocuparía una palabra como esa": Ministro Quiroz se desmarca de publicación del Gobierno que acusaba la "quiebra" del Estado

24 mar. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desmarcó de la publicación que el Gobierno hizo en redes sociales, en la que asegura que no fue posible contener el alza de los combustibles debido a que el "Estado está en quiebra”.

Por medio de una gráfica, el Ejecutivo planteó la pregunta "¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco?", a lo que responde con tres puntos especificos: "Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra. Endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía“.

"Jamás ocuparía una palabra como esa"

Desde el Congreso, en declaraciones a la prensa luego de que la Cámara de Diputados aprobara en general la ley del Gobierno que busca contener el precio de la parafina, el secretario de Estado aseguró que "jamás ocuparía una palabra como esa, jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado.

"Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda. 40.000 millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior", explicó.

La autoridad puntualizó diciendo: "Lo vimos con el capital de trabajo que heredamos como Gobierno, prácticamente sin caja".

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