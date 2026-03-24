Nuevo helicóptero de Carabineros para la zona Norte del país: Estas son sus características

24 mar. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno Regional de Tarapacá recibió un nuevo helicóptero de Carabineros que llega para reforzar la seguridad de la región. Se trata de una aeronave de alto estándar y es la segunda de su tipo que opera en el país.

El modelo adquirido es un Airbus H145. Posee una capacidad de operación en altura y despliegue en zonas de difícil acceso. Será utilizado para brindar mayor cobertura aérea en la región de Tarapacá, abarcando desde patrullajes fronterizos hasta operativos policiales.

El helicóptero fue comprado en 2024 y empezará a operar durante el próximo mes de abril. La compra fue financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del GORE de Tarapacá y su valor superó los 11.5 millones de dólares.

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, destacó la incorporación de esta aeronave al equipamiento aéreo policial de su región y el avance en materia de seguridad que esto representa. "La recepción de este helicóptero es una señal concreta del compromiso que hemos asumido como gobierno regional. Esta inversión no solo incorpora tecnología de alto estándar, sino que refleja una planificación seria y sostenida en materia de seguridad", declaró.

Helicóptero Airbus H145 de la Selección Aérea Iquique de Carabineros de Chile

En este sentido, Lorena Ramírez, presidenta de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional de Tarapacá, agregó que "esta herramienta fortalece la capacidad operativa de carabineros y para dar mayor tranquilidad y seguridad a la ciudadanía".

Características y capacidades del H145

En cuanto a las características del Airbus H145, cuenta con dos motores Safran Helicopter Engines modelo Arriel 2E con dual Fadec, que reducen la carga de trabajo para la tripulación, además de incorporar un sistema de piloto automático de cuatro ejes.

Adicional a eso, posee una grúa de rescate con capacidad de 240 kilogramos y un potente foco de búsqueda Trakkabeam. También, ofrece una gran visibilidad de vuelo, niveles mínimos de vibración y ruido externo que brindan un inmejorable ambiente interno y reduce el impacto sonoro en áreas residenciales o laborales.

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Otra de las cualidades por las que se destaca el nuevo helicóptero de Carabineros es su tren de aterrizaje tipo esquí, que le permite posarse en cualquier superficie, además por tener un bajo coste de mantención y operación respecto a otras aeronaves de su categoría.

Finalmente, y respecto a su diseño, tiene puertas traseras tipo almeja que dan acceso directo a la cabina, lo que facilita el acceso de heridos en camilla. Tiene capacidad para un piloto, un copiloto y ocho pasajeros.

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