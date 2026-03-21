El responso de Javier Figueroa: Carabinero asesinado recibe ascenso póstumo y Kast apela a que su muerte "no sea en vano"

21 mar. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado, se realizó la misa fúnebre del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, en Puerto Varas, instancia a la que arribó el Presidente José Antonio Kast, el general director de la institución, Marcelo Araya, entre otras autoridades y vecinos del sector.

Cabe recordar que el funcionario policial falleció el jueves de esta semana tras haber recibido un balazo el pasado miércoles 11 de marzo en un procedimiento policial en Puerto Varas. Aún no se ha detenido a los presuntos responsables del hecho.

Sargento Figueroa recibe ascenso póstumo

En medio de la ceremonia, el general director Marcelo Araya tomó la palabra para recordar al nuevo mártir de Carabineros. "Hoy todos quienes integramos esta noble institución sentimos un intenso dolor en el alma, porque le decimos adiós a un destacado camarada, que no dudó un segundo en acudir al llamado de auxilio de la comunidad, cumpliendo de esta forma con su juramento de servicio", dijo la máxima autoridad de la institución policial.

Visiblemente emocionado, Araya repasó la carrera del funcionario y agradeció la presencia de los vecinos y las autoridades presentes, recalcando que "no cesaremos en buscar a los responsables".

Luego, el director general de Carabineros dijo que "por todo lo expuesto, y por sus relevantes condiciones y las trágicas circunstancias que han rodeado su partida, en el uso de mis facultades como general director, he dispuesto el ascenso póstumo de forma extraordinaria al grado de suboficial mayor de Carabineros de Chile del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, con el fin de valorar y agradecer su trabajo que tuvo como único objetivo dar seguridad Chile y sus ciudadanos".

"De igual forma, dispuse el cambio de denominación de la 1° Comisaría de Puerto Varas en reconocimiento a su entrega y haber ofrendado su vida en defensa del orden y la patria, pasando a denominarse, a partir de hoy, 1° Comisaría de Puerto Varas Sub Oficial Mayor Javier Eduardo Figueroa Manquemilla", agregó la máxima autoridad de Carabineros, reconocimientos que fueron aplaudidos por los asistentes.

"Desde el Estado pondremos todo de nuestra parte"

El Presidente Kast también tomó la palabra para despedir al mártir de Carabineros, señalando: "Quiero agradecerle mucho a Javier porque hoy convoca a una nación entera en un momento de dolor, que está aquí representada".

"Yo quiero invitar a todos quienes nos acompañan hoy día, a que respetemos y cuidemos a nuestros Carabineros. De nosotros depende que la muerte de Javier no sea en vano, que mueva nuestros corazones, que mueva a Chile para que la paz, el orden y la patria sean siempre un faro", agregó el Jefe de Estado.

Por último, Kast enfatizó que "necesitamos justicia. Nosotros desde el Estado pondremos todo de nuestra parte y le pedimos a cada vecino y autoridad correspondiente que nos ayuden a encontrar a los responsables y que se haga justicia".

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