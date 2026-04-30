María José Hoffmann critica a Poduje por dichos contra Quiroz: "Es una insolencia del porte de un buque"

30 abr. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

La vicepresidenta de la UDI y ex diputada, María José Hoffmann, cuestionó duramente las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien en Radio Infinita generó polémica tras apuntar al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del debate por recortes presupuestarios.

Hoffmann calificó como inadecuada la forma en que el ministro Poduje abordó el tema públicamente, en el contexto de la tensión por el financiamiento del plan de reconstrucción impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

"No se hace por la radio, no se hace emplazando al ministro"

“Estoy impactada, pues, Juan Manuel. Me parece impresentable el tono, inadmisible, de una insolencia del porte de un buque”, sostuvo Hoffmann en conversación con Juan Manuel Astorga en el programa "Ahora es Cuando" de Radio Infinita.

La militante UDI aseguró que las diferencias dentro del Ejecutivo deben abordarse de manera interna y no a través de los medios de comunicación.

“Si él necesita una excepción, que puede ser razonable, tal como la tuvo Seguridad, no se hace por la radio, no se hace emplazando al ministro, se hace teniendo una conversación”, afirmó.

En esa línea, agregó: “No sé qué le pasa a todo el mundo que está resolviendo los temas por la tele o la radio (…) amo el mundo de las comunicaciones, pero la verdad es que me descompagina, me desorienta, no entiendo el tono”.

Críticas al manejo político

Hoffmann también aludió al estilo del ministro Poduje, señalando que se trata de una figura compleja, aunque con capacidades para el cargo.

“Sabemos que tiene una personalidad compleja, a mí me tocó conocerlo como candidato (…) pero tiene toda la aptitud para ser un buen ministro”, indicó.

Finalmente, advirtió que este tipo de episodios, aunque puedan parecer menores, pueden escalar en su impacto político.

“Esta es una razón más de estas teleseries o problemillas que son tan insignificantes y que se van a transformar en una bomba. Esta va a ser la noticia del día”, concluyó.