Dos adultos mayores mueren en incendio generado tras explosión en Conchalí: Investigan posible fuga de gas

30 abr. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio registrado tras una explosión en una vivienda de la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana, dejó como saldo dos adultos mayores fallecidos, de 80 y 67 años, la mañana de este jueves.

El siniestro ocurrió en calle Toltén y motivó un amplio despliegue de equipos de emergencia, incluyendo personal de Bomberos y Carabineros, quienes trabajan en el sitio del suceso para esclarecer las causas del hecho.

Vecinos escucharon fuertes estruendos

El capitán de Carabineros, Héctor Casanova Sánchez, detalló que el hecho ocurrió cerca de las 10:50 horas, cuando “se encontraba un grupo familiar y por causas que se investigan, fallecen dos adultos mayores de sexo masculino”.

Respecto al origen del siniestro, el uniformado indicó que vecinos reportaron haber escuchado fuertes estruendos, por lo que se indaga la posible presencia de gas al interior del inmueble.

“Puede ser un tipo de gas que se encontraba al interior del domicilio”, señaló. Asimismo, confirmó que “no habría otras personas lesionadas” en el incidente.

El oficial también añadió que una de las víctimas, quien sería el dueño de casa, era oxigenodependiente, antecedente que forma parte de las diligencias para determinar cómo se originó la emergencia.

Alta carga calórica y hallazgo de las víctimas

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba, Gonzalo Morales Molina, explicó que la vivienda presentaba acumulación de enseres, lo que habría incrementado la intensidad del fuego.

“El inmueble tenía acumulación de bastantes enseres, lo que generó una bastante carga calórica en el lugar”, indicó. Además, descartó afectación en casas cercanas: “No tuvimos viviendas colindantes afectadas”.

Finalmente, detalló que “una vez finalizadas las labores de extinción, logramos encontrar a estas dos personas que están fallecidas, las cuales se encontraban en una de las habitaciones”.

Las diligencias continúan para establecer con precisión las causas del siniestro.

Desde TransporteInforma precisaron que, debido a la emergencia, “un corte de tránsito se mantendrá por varias horas en calle Toltén con Huafo en Conchalí, debido a personas fallecidas tras incendio”.