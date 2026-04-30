Nuevos puentes y más pavimentación para la Carretera Austral: Así es el ambicioso plan de conectividad del Presidente Kast

30 abr. 2026 - 12:31 hrs.

El desarrollo de la zona sur de Chile se prepara para una transformación histórica. El gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó el "Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta", un robusto programa de inversión especial diseñado para revolucionar la conectividad en la Región de Aysén entre los años 2026 y 2030.

Bajo la visión estratégica de "Chile x Chile", este proyecto no solo busca mejorar caminos, sino consolidar la posición geopolítica del país a través de una integración bimodal eficiente.

Una inversión cinco veces superior al promedio histórico

Lo que más destaca de este anuncio es el salto financiero sin precedentes. Mientras que el promedio de inversión anual entre 2016 y 2025 fue de MM$ 24.353, el plan para el periodo 2026-2030 proyecta elevar esa cifra a un promedio anual de MM$ 139.902.

En total, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Gobierno Regional (GORE) comprometerán más de 750 mil millones de pesos para saldar una deuda histórica con los habitantes del sur.

Los pilares del plan: Pavimentación y nuevos puentes

La estrategia se despliega en tres frentes simultáneos para intervenir un total de 244 kilómetros de la Ruta 7:

Pavimentación definitiva : Se contempla el inicio de 150,4 km de nuevos pavimentos. Esto incluye tramos críticos en la zona norte, como Fiordo Queulat, y en la zona sur, como el acceso a las Capillas de Mármol y la ruta hacia Cochrane.

: Se contempla el inicio de 150,4 km de nuevos pavimentos. Esto incluye tramos críticos en la zona norte, como Fiordo Queulat, y en la zona sur, como el acceso a las Capillas de Mármol y la ruta hacia Cochrane. Caminos Básicos : Para una conectividad inmediata en sectores que hoy son de ripio, se ejecutarán 93,6 km con soluciones asfálticas rápidas.

: Para una conectividad inmediata en sectores que hoy son de ripio, se ejecutarán 93,6 km con soluciones asfálticas rápidas. Puentes estratégicos: Se construirán los puentes Palena (200 m) y Rosselot (160 m). Estas obras son fundamentales para eliminar las actuales restricciones de carga que limitan el transporte de suministros y el comercio en la zona.

Conectividad marítima y soberanía

El plan reconoce que la carretera no basta por sí sola. Por ello, se incluye la ampliación de la infraestructura en Puerto Yungay y la entrega de nuevas barcazas para los lagos General Carrera y O'Higgins en 2027.

Con esto, el gobierno busca asegurar que cada rincón de Aysén esté integrado al resto del territorio nacional, fortaleciendo la soberanía mediante obras concretas que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.

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