Megacorte de agua: Esta es la hora en que comenzará la suspensión del servicio en 8 comunas de Santiago

20 may. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana, ocho comunas de la Región Metropolitana sufrirán un corte en el suministro de agua potable, el cual fue programado por Aguas Andinas, debido a trabajos para robustecer el servicio.

Las comunas afectadas son la totalidad de La Cisterna y sectores acotados de El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

¿Cuándo inicia el corte de agua?

La suspensión del servicio se extenderá por 36 horas, iniciando a las 20:00 horas del viernes 22 de mayo. El horario estimado de reposición es a las 08:00 horas del domingo 24.

Esta medida obedece a trabajos para renovar el acueducto paralelo, infraestructura clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

¿Cuáles son los sectores afectados?

Puntos de abastecimiento

Según la realidad de cada familia, se recomienda juntar agua para actividades domésticas básicas. Quienes viven en edificios pueden aprovechar los estanques propios con los que normalmente cuentan estos inmuebles, lo que permite mayor autonomía frente a eventuales cortes. En caso de necesitar abastecerse, los puntos disponibles son los siguientes:

San Ramón

Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear.

Santa Ana esquina Rivadavia.

El Parrón esquina Elías Fernández Albano.

Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda.

Guatemala esquina Santa Rosa.

Elías Fernández Albano esquina Brasil.

Ecuador esquina Ayacara.

Independencia esquina Bolivia.

La Granja

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de La Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de La Estrella.

La Pintana

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serena esquina General Arriagada.

San Bernardo

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

El Bosque

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Florida

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Sta. Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 10905 (CESFAM Los Quillayes).

La Cisterna

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

San Miguel

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

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