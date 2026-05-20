"Un importante salto de calidad": El cambio en el sistema de pago del transporte en el Biobío

20 may. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se anunció la implementación del sistema de pago electrónico en los buses del transporte público de la región de Biobío. La iniciativa es liderada por el Ministerio de Transportes y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Según el ministro Louis de Grange, se trata de "un importante salto de calidad para los usuarios que, solo en el Gran Concepción, realizan más de 16 millones de viajes mensuales".

Las comunas beneficiadas

El sistema llegará a Penco, Concepción, Chiguayante, Hualqui, Hualpén, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé, Lota, Coronel y Santa Juana, las cuales comenzarán su transición hacia el pago electrónico desde el tercer trimestre de este año.

¿Desde cuándo se implementará?

Durante tres meses, los pasajeros podrán pagar tanto en efectivo como a través de la nueva tarjeta de transporte, código QR, medios bancarios, Tarjeta Adulto Mayor (TAM) y Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Al término de ese plazo, el sistema pasará a ser 100% electrónico.

La implementación del cobro electrónico

La fase de implementación considera cableado a bordo de la flota e instalación de validadores en los vehículos. También se realizarán operativos de enrolamiento para que personas mayores de 65 años obtengan su tarjeta preferencial, y operativos para que los estudiantes revaliden el chip de su TNE.

Además, se instalarán cinco Centros de Atención al Usuario (CAU) y cerca de 500 puntos de venta y recarga de tarjetas en las comunas beneficiadas.

Para el ministro de Grange, "una parte fundamental de este trabajo es conocer en terreno las necesidades de cada comunidad, para entregar soluciones concretas, oportunas y con sentido de responsabilidad".

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