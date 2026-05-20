¿A qué hora serán las teleseries este feriado? Así será la programación de Mega para el 21 de mayo

20 may. 2026 - 12:13 hrs.

Esta semana llegará con un descanso marcado por el feriado de las Glorias Navales, jornada en la que Mega mantendrá una programación enfocada en combinar actualidad, entretención y ficción para acompañar a los televidentes durante el jueves 21 de mayo.

La parrilla programática comenzará durante la mañana con los contenidos informativos habituales, encabezados por Mucho Gusto y Meganoticias Alerta, espacios que mantendrán la cobertura de la contingencia nacional e internacional durante buena parte del día.

La ficción y entretención también marcarán el feriado

Tras el bloque matinal, la programación dará paso a espacios de entretención y ficción, incluyendo un nuevo episodio de El Jardín de Olivia, además de una selección con lo mejor de la teleserie en horas de la tarde.

La jornada televisiva continuará con distintos programas orientados al entretenimiento, entre ellos La Hora de Jugar y Dale Play, espacios que antecederán a una nueva edición de Meganoticias Prime en horario estelar.

Ya en la noche, la programación estará marcada por la ficción nacional con un nuevo capítulo de Reunión de Superados, producción centrada en los conflictos e historias de los apoderados del Thomas Campbell School.

Más tarde, Mega cerrará la jornada con la emisión de El Internado, completando una programación que abarcará información, entretención y teleseries durante el feriado.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 21 de mayo?

Mucho Gusto: 08:00 horas.

Meganoticias Alerta: 13:00 horas.

La Hora de Jugar: 15:30 horas.

El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.

El Jardín de Olivia: 17:30 horas.

Dale Play: 18:15 horas.

Meganoticias Prime: 20:00 horas.

Reunión de Superados: 22:30 horas.

El Internado: 23:30 horas.

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