Subsidio Familiar Automático: ¿Quiénes reciben el monto duplicado?

11 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Con el propósito de ir en ayuda de las familias chilenas, el Gobierno entrega el Subsidio Familiar Automático, un aporte que busca beneficiar a niños, niñas y adolescentes (causantes) menores de 18 años.

Tal como indica su nombre, este se asigna de manera automática, por lo que no es necesario postular, sino que accederán a él inmediatamente aquellos menores que formen parte del 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático?

El monto asciende a $22.007 y se entrega a cada niño, niña y adolescente causante de este beneficio. Eso sí, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser menor de 18 años.

Niños y niñas hasta los 8 años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

Niños y niñas mayores de 6 años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.

No tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta para estos efectos).

Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

No contar con reconocimiento en Asignación Familiar o Subsidio Familiar, ni recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

¿Quiénes reciben el monto duplicado del Subsidio Familiar Automático?

En algunos casos, algunas familias pueden recibir un monto doble por causante, pero para ello deben cumplir una condición en particular.

Recibirán el monto duplicado aquellas familias que entre sus causantes se encuentre una persona con discapacidad, específicamente que sea parte del Registro Nacional de Discapacidad, y tenga un porcentaje de discapacidad igual o superior al 66,6%.

De este modo, por cada causante con discapacidad podrán recibir un monto que asciende a los $44.014.

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