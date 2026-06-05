Muere el Indio Solari a los 77 años: La leyenda del rock argentino padecía Parkinson

05 jun. 2026 - 09:16 hrs.

El mundo del rock latinoamericano está de luto. Carlos "El Indio" Solari, mítico líder y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció este viernes a los 77 años.

Según confirmó Clarín a través de fuentes policiales, el músico se encontraba junto a su familia en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, al momento de su muerte.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, Solari fue una figura central de la contracultura de los años '80 en La Plata y uno de los músicos más relevantes del rock argentino de las últimas décadas. Desde hace años enfrentaba el Mal de Parkinson, enfermedad que lo había alejado de los escenarios y limitado sus apariciones públicas, más allá del histórico halo de misticismo que siempre rodeó a su imagen.

Una carrera que marcó generaciones

Al frente de los Redonditos de Ricota, Solari construyó una de las bandas de culto más convocantes del rock en habla hispana, con un aura que alternaba entre lo místico y lo misterioso, pero con un formidable poder de convocatoria que trascendió fronteras. Tras la disolución del grupo, continuó una igualmente popular carrera como solista, consolidando su lugar en la historia de la música argentina. Su último recital multitudinario data de 2014 en Gualeguaychú.

Las despedidas

Las condolencias no tardaron en llegar desde distintos ámbitos. El expresidente argentino Alberto Fernández, reconocido fanático de la banda, lo despidió en su cuenta de X: "Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos", escribió.

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

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