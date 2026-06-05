"Acabo de matar al hombre del pecado": La llamada al 911 tras la muerte del actor James Handy

05 jun. 2026 - 10:04 hrs.

La voz al otro lado del teléfono no pidió ayuda ni habló de un accidente. Antes de que alguien encontrara al actor James Handy herido frente a una vivienda en California, una extraña llamada al 911 ya había anticipado que algo grave acababa de ocurrir.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el intérprete de 81 años, reconocido por su participación en películas como "Top Gun: Maverick", "Jumanji" y "Arachnophobia", fue encontrado la mañana del miércoles frente a una casa ubicada en Tarzana, con heridas cortopunzantes en el pecho. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital, murió horas más tarde.

La llamada del presunto asesino

Mientras los equipos de emergencia se dirigían al lugar, un hombre identificado como Michael Gledhill, de 44 años, llamó al 911, lo que atrajo rápidamente la atención de los investigadores. Según la policía, habría dicho a los operadores: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Cuando los funcionarios llegaron a la propiedad, encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la vivienda. En medio del procedimiento, un hombre se acercó voluntariamente y, según el LAPD, aseguró ser la persona que buscaban.

¿Qué relación tiene el sospechoso son James Handy?

Las autoridades identificaron posteriormente al detenido como Michael Gledhill, quien sería hijo de la pareja de Handy y vivía junto a su madre en la misma casa donde ocurrió el hecho. Hasta ahora, no se ha informado públicamente un posible móvil y la investigación continúa.

Tras el hallazgo, Gledhill fue detenido y posteriormente imputado por homicidio. Además, su fianza quedó fijada en dos millones de dólares. Por ahora, las autoridades no han entregado más detalles sobre el ataque ni su posible motivo.

Una carrera de más de cinco décadas en Hollywood

La muerte de James Handy también remeció a generaciones de espectadores que lo vieron aparecer en cine y televisión durante más de 50 años. El actor inició su carrera en la década de 1970 y acumuló cerca de 150 créditos en IMDb.

Uno de sus trabajos más recientes fue en Top Gun: Maverick (2022), donde interpretó a Jimmy, un camarero que comparte escena con Tom Cruise. También participó en Jumanji (1995), protagonizada por Robin Williams, además de formar parte de producciones televisivas como The X-Files, The West Wing, Criminal Minds, NCIS: Los Angeles, CSI: NY, Cold Case, ER y Castle.

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