El cambio de Uber para las mujeres: Estará disponible en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar

06 may. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

La aplicación de transporte Uber anunció una nueva alternativa de viaje que busca adaptar la experiencia a las distintas preferencias de las personas que solicitan el servicio.

Se trata de Uber Mujeres, una nueva función que permite a las usuarias elegir viajar con socias conductoras. La opción comenzó a implementarse desde este martes y estará disponible de forma progresiva en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.

Desde Uber, indican que esta nueva opción surge como respuesta a una necesidad identificada en materia de movilidad planteada por las usuarias, vinculada a contar con mayor control al momento de trasladarse. [sgteNota][id]1003[/id][idArt]521329[/idArt][/sgteNota]

¿Cómo funciona la nueva opción en la app?

Esta alternativa permite personalizar el tipo de viaje mediante tres modalidades:

Viaje inmediato : Elegir la opción Uber Mujeres para pedir un viaje en el momento con una socia conductora.

: Elegir la opción Uber Mujeres para pedir un viaje en el momento con una socia conductora. Reserve : Reservar un viaje con una socia conductora con una antelación mínima de 30 minutos.

: Reservar un viaje con una socia conductora con una antelación mínima de 30 minutos. Configuración de preferencias: Se puede configurar la aplicación para que, cada vez que se solicite un viaje en UberX, se priorice la asignación de una socia conductora como primera alternativa.

En caso de no haber disponibilidad de conductoras mujeres o si el tiempo de espera es mayor, la aplicación consultará si se desea esperar o aceptar que el viaje sea asignado a un socio conductor.

"Uber Mujeres nace de lo que venimos escuchando desde hace tiempo: las usuarias quieren más opciones y mayor control al momento de usar la app de Uber. Con esta nueva alternativa, usamos la tecnología para responder a esa necesidad de forma simple y directa", afirmó Federico Prada, gerente general de Uber en Chile.

Alianza para fortalecer la presencia de conductoras

En el marco del lanzamiento de esta nueva herramienta, se anunció una alianza con la empresa chilena UpGirl Mobility, enfocada en soluciones de movilidad femenina.

Esta colaboración contempla el fortalecimiento de la presencia de socias conductoras a través del programa Women&Electric, que incorpora la primera flota 100% eléctrica operada por mujeres.

"Esto no se trata solo de sumar más conductoras, sino de transformar cómo se diseña y opera la movilidad para las mujeres. Con Women&Electric estamos demostrando que es posible construir un modelo eficiente, escalable y con impacto real, donde nosotras estemos siempre en el centro", afirmó Kim Maturana, fundadora y CEO de UpGirl Mobility.

Durante la puesta en marcha de la nueva herramienta, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín también abordó el contexto de movilidad en la comuna: "Las Condes es hoy uno de los principales polos de desarrollo del país, con una alta movilidad de personas que diariamente vienen a trabajar, estudiar o desarrollar sus actividades. Por eso, avanzar en alternativas de transporte seguras, modernas e inclusivas es una prioridad."

Y agregó: "valoramos iniciativas que ponen en el centro a las mujeres, permitiéndoles elegir cómo y con quién desplazarse."

Todo sobre Nacional