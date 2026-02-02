Enel programa cortes de luz para siete comunas de la RM este lunes: Conoce los sectores afectados y cuánto durarán sin suministro
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este lunes 2 de febrero en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en siete comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este lunes 2 de febrero?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Quilicura, Independencia, Providencia, Las Condes, La Florida, Estación Central y Lo Prado.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Quilicura
Corte de luz en Independencia
Corte de luz en Providencia
Corte de luz en Las Condes
Corte de luz en La Florida
Corte de luz en Estación Central
Corte de luz en Lo Prado
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
Notas relacionadas
- Cuatro comunas de la RM tendrán corte de luz este sábado 31 de enero: Revisa los sectores afectados
- Masivo corte de luz en la zona sur: Miles de clientes afectados entre las regiones de Ñuble y Los Lagos
- Confirman cortes de luz para este viernes en Santiago: Estas son las comunas y sectores afectados