Teleférico de Santiago es elegido por tercer año consecutivo entre los mejores destinos turísticos del mundo

16 may. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Parque Metropolitano de Santiago volvió a posicionarse entre los principales destinos turísticos de la región gracias al reconocimiento obtenido por el Teleférico, uno de sus principales atractivos, que fue escogido por tercer año consecutivo como "Lo Mejor de lo Mejor" por TripAdvisor.

Este reconocimiento, otorgado a partir de miles de opiniones y valoraciones de visitantes de todo el mundo, destaca la experiencia panorámica que ofrece el recorrido aéreo sobre Parquemet, así como la calidad del servicio, la conectividad y el valor patrimonial y turístico del Teleférico de Santiago.

Uno de los principales destinos turísticos de Santiago

Operado por Turistik, este emblemático atractivo se posiciona entre las experiencias turísticas mejor evaluadas de la región. Este reconocimiento consolida a Parquemet como uno de los principales destinos turísticos de Santiago y al Teleférico como una de las principales puertas de entrada al parque urbano más grande de América Latina.

Además, el Teleférico cumple un rol fundamental en la conectividad interna del Parque Metropolitano, al permitir una conexión cómoda, accesible y segura entre distintos puntos estratégicos del cerro San Cristóbal.

A través de su recorrido, visitantes pueden acceder a espacios emblemáticos como la Cumbre, la piscina Tupahue, senderos, jardines y miradores, fortaleciendo una red de movilidad que impulsa el uso recreativo, educativo y turístico del parque urbano más grande de América Latina.

"Nos llena de orgullo"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, señaló que "Parquemet es el gran pulmón verde de la ciudad, y el teleférico permite que miles de personas accedan y disfruten de este entorno natural, promoviendo además el turismo sustentable y la conexión de la ciudadanía con la naturaleza”.

A su vez, la directora (s) de Parquemet, Marisol Torregrosa, destacó que "recibir este reconocimiento por tercer año consecutivo nos llena de orgullo y reafirma el compromiso de Parquemet por ofrecer experiencias de calidad en los espacios públicos. El teleférico no solo es un atractivo turístico emblemático de Santiago, sino también una forma sustentable y accesible de conectar a las personas".

El Parque Metropolitano recibe más de 7,5 millones de visitas al año, y el Teleférico de Santiago se ha convertido en un eje esencial para el desplazamiento de familias, turistas y deportistas que recorren sus más de 700 hectáreas.

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