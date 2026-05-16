Temblor en la zona centro norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado 16 de mayo, a las 06:49 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 99 km al sur de San Antonio de los Cobres, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 198 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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