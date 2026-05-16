Santiago lidera ranking mundial de mala calidad del aire y enciende alertas por contaminación

16 may. 2026 - 07:46 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago amaneció el jueves cubierto por una densa nube gris que no era niebla ni preludio de lluvia, sino contaminación. La capital chilena lideró el ranking mundial de mala calidad del aire elaborado por la plataforma suiza IQAir, superando a ciudades históricamente asociadas a la polución, como Beijing y Nueva Delhi.

La medición, basada en estándares internacionales, evidenció una alta acumulación de material particulado fino y una escasa dispersión atmosférica en la cuenca de Santiago.

Alerta ambiental

La delegación presidencial metropolitana informó el jueves condiciones de alerta ambiental en la capital. Para alcanzar esta categoría, las concentraciones de material particulado fino deben situarse entre 68 y 97 microgramos por metro cúbico.

Los niveles de preemergencia llegan hasta 157, mientras que sobre 158 microgramos se declara emergencia ambiental.

Expertos señalaron que la situación se acercaba a los límites de la preemergencia, dado que la visibilidad hacia la cordillera y sectores emblemáticos de la ciudad estaba considerablemente reducida.

El episodio sorprendió a las autoridades, ya que los modelos predictivos anticipaban el miércoles que la cuenca se ventilaría durante el jueves. Sin embargo, eso no ocurrió, lo que evidenció las limitaciones de los sistemas de pronóstico atmosférico.

Especialistas advirtieron que, ante la impredictibilidad de estos fenómenos, es fundamental informar a la población con rapidez, ya que una reacción oportuna de los ciudadanos puede reducir significativamente el impacto sanitario de los peaks de contaminación.

Riesgos de salud

Los efectos sobre la salud son una preocupación central. La exposición prolongada a gases y partículas contaminantes puede provocar irritación ocular, mareos y náuseas en el corto plazo, y enfermedades crónicas en el largo plazo.

Los grupos más vulnerables son los pacientes con enfermedades respiratorias como el asma o el EPOC, así como los niños, quienes tienen mayor riesgo de infecciones y descompensaciones.

Ante este escenario, expertos cuestionaron la efectividad del actual plan de descontaminación. En particular, advirtieron que la restricción vehicular vigente tendría un impacto limitado, ya que solo afecta una fracción del parque automotriz y reduciría entre un 1,5% y un 5% las emisiones contaminantes.

Por ello, llamaron a revisar los parámetros del plan, incluyendo los criterios de restricción definidos por el Ministerio de Transporte, que actualmente se aplican dentro del anillo de Américo Vespucio.

Paralelamente, voces expertas apuntaron a la necesidad de reducir las emisiones de metano provenientes de los rellenos sanitarios, promoviendo el tratamiento separado de residuos orgánicos a nivel domiciliario y municipal.

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