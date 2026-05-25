Día de los Patrimonios 2026 en Persa Víctor Manuel: Sonora Palacios y Chinoy encabezan presentaciones gratuitas

25 may. 2026 - 16:03 hrs.

El Persa Víctor Manuel celebrará el Día de los Patrimonios con la "Franklin Fonda Especial Patrimonio" los días sábado 30 y domingo 31 de mayo. La celebración, gratuita y abierta a todo público, culminará cada jornada con shows de alto calibre: el cantautor nacional Chinoy el sábado y la histórica agrupación Sonora Palacios el domingo.

Un panorama accesible para todos

En el marco de una celebración nacional, este evento ofrece una alternativa popular y gratuita que consolida al barrio Franklin como un punto de encuentro para vecinos, visitantes y familias. Permite celebrar el patrimonio desde la identidad local sin costo de entrada.

La programación completa

La Franklin Fonda reunirá música en vivo, tradiciones, gastronomía y cultura popular. La programación detallada es:

Sábado 30 de mayo

13:00 hrs. – Los Queltehues de la Cueca

15:00 hrs. – Bendita Cantina

17:00 hrs. – Chinoy

Domingo 31 de mayo

15:00 hrs. – Los Frescos

17:00 hrs. – Sonora Palacios

Franklin como polo patrimonial

La "Franklin Fonda Especial Patrimonio" se ha transformado en una instancia cultural que va más allá de un evento único. Su realización promueve espacios de encuentro ciudadano y destaca el valor del patrimonio vivo del barrio, fortaleciendo el comercio local y la identidad de la zona en un ambiente festivo.

El barrio Franklin celebra su patrimonio vivo con una fiesta que une música, tradiciones y comunidad.

Todo sobre Día de los Patrimonios