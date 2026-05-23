¿Cómo conocer la Tesorería General de la República del Día de los Patrimonios 2026?

23 may. 2026 - 20:00 hrs.

Casi cien años lleva la Tesorería General de la República recaudando los recursos que financian la salud, la educación y el desarrollo de Chile. Este 30 de mayo, por primera vez para muchos, sus puertas se abren al público en el marco del Día de los Patrimonios 2026.

Cada último fin de semana de mayo, Chile celebra el Día de los Patrimonios, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que abre gratuitamente cientos de sitios históricos, museos, instituciones públicas y espacios culturales en todo el país. En su versión 2026, el evento se realiza el 30 y 31 de mayo con una extensa programación en Santiago y todas las regiones.

Funcionarias y funcionarios de la institución guiarán a los visitantes por el edificio de Teatinos 28, recorriendo la oficina del Tesorero General, la Sala Clotario Blest y el Hall Central. Una oportunidad para conocer la historia, las funciones y la importancia de esta institución que en sus 98 años de vida ha sido fundamental para el financiamiento del Estado de Chile.

Conocer de cerca las instituciones que sostienen el funcionamiento del país es también una forma de ejercer ciudadanía. La Tesorería espera a quienes quieran descubrir, de la mano de quienes trabajan ahí, cómo se recauda la equidad y el desarrollo para Chile.

Detalles de la actividad

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 09:00 a 14:00 horas

Lugar: Tesorería General de la República, Santiago

Dirección: Teatinos 28, Santiago

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Accesibilidad: Sala de lactancia

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 6907 0206 · kcalcagno@tgr.cl



Sitio web: http://www.tgr.cl



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