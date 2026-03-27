Cuentas de luz: SEC posterga hasta julio el alza de tarifas

27 mar. 2026 - 19:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas eléctricas a aplazar el alza de las cuentas de luz para julio de este año. Originalmente, el aumento en los cobros comenzaría a reflejarse en las boletas de abril.

¿Por qué el alza en cuentas de luz se aplazó hasta julio?

La decisión se adopta luego de recibir solicitudes por parte de parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, además de la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPE).

El cobro de las reliquidaciones asociadas al Valor Agregado de Distribución (VAD) responden a la normativa vigente que obliga a ajustar las diferencias entre lo efectivamente facturado y lo que correspondía cobrar según las fórmulas tarifarias del período 2020-2024.

Estas diferencias deberán ser abonadas o cargadas a los clientes, según corresponda, en las boletas de electricidad. Por esto mismo, en atención al actual escenario económico y sus efectos en los hogares, es que se determinó postergar el proceso.

La SEC reafirmó que esta medida no altera la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación en atención a circunstancias excepcionales, con el objetivo de resguardar el interés público y reducir el impacto en los hogares.

Montos a reliquidar serán distribuidos en cuotas

La institución declaró que los montos a reliquidar serán distribuidos en cuotas, para evitar sobrecargas en los clientes, especialmente en aquellos casos donde las cuotas representen un porcentaje significativo del gasto mensual.

Al respecto, la Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, señaló que "esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación, resguardando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias".