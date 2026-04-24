SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en la zona norte

24 abr. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 5,2 ocurrido en la región de Región de Atacama.

¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noreste de Carrizal Bajo, a 26 kms de profundidad.