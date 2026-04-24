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SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en la zona norte

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 5,2 ocurrido en la región de Región de Atacama.

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¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noreste de Carrizal Bajo, a 26 kms de profundidad.

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