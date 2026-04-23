Temblor se registra en la zona norte: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
La madrugada de este jueves, a las 03:31 horas, un temblor de magnitud 3.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 53 km al noreste de Caldera, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 72 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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