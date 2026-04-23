¿Hubo algún cambio?: Revisa las variaciones en el precio de las bencinas desde este jueves
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó el Informe Semanal de Precios de los combustibles en Chile, anunciando si habrá o no cambios en los valores desde este jueves 23 de abril.
¿Suben o bajan los precios?
Enap informó que para los próximos días la varación de los combustibles serán los siguientes:
- Gasolina de 93 octanos: $0,0 por litro
- Gasolina de 97 octanos: $0,0 por litro
- Kerosene: $0,0 por litro
- Diésel: $0,0 por litro
- GLP de uso vehicular: $0,0 por litro
La empresa sostuvo que los valores se estiman considerando la regla de Precio Paridad de Importación, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEEP).
Enap no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno. Su rol es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes", aclaró.
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