Ya inició el pago del Bono de Combustibles: ¿Cómo acceder y cuándo se reciben los $100.000?

20 abr. 2026 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) entregó los detalles finales sobre la implementación del Bono de Apoyo a los Ingresos, una medida destinada a aliviar el impacto del alza de los combustibles en el sector del transporte público y escolar.

Este beneficio consiste en la entrega de $100.000 mensuales por cada vehículo inscrito, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad.

¿Cómo acceder al beneficio?

El proceso de postulación se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma oficial dispuesta por el Ministerio. Para acceder, los dueños de vehículos deben seguir estos pasos:

Ingreso al portal : Se debe entrar al sitio web habilitado por el MTT utilizando la Clave Única.

: Se debe entrar al sitio web habilitado por el MTT utilizando la Clave Única. Verificación de datos : El sistema mostrará automáticamente los vehículos asociados al RUT del solicitante que se encuentran en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o en el Registro Nacional de Transporte Escolar.

: El sistema mostrará automáticamente los vehículos asociados al RUT del solicitante que se encuentran en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros o en el Registro Nacional de Transporte Escolar. Registro de cuenta : El beneficiario deberá ingresar o confirmar los datos de su cuenta bancaria (CuentaRUT, cuenta corriente o de ahorros) para la transferencia electrónica. Es vital que la cuenta sea de titularidad del solicitante.

: El beneficiario deberá ingresar o confirmar los datos de su cuenta bancaria (CuentaRUT, cuenta corriente o de ahorros) para la transferencia electrónica. Es vital que la cuenta sea de titularidad del solicitante. Aceptación de condiciones: Finalmente, se debe firmar una declaración jurada digital aceptando el uso de los fondos y confirmando la veracidad de la información.

¿Cuándo se reciben los $100.000?

La rapidez en la recepción del dinero depende directamente de la fecha de postulación. El Ministerio estructuró un calendario de pagos para asegurar la fluidez del proceso:

Postulaciones entre el 1 y el 15 del mes : Quienes completen el registro durante la primera quincena, recibirán el depósito en su cuenta bancaria el último día hábil del mes en curso.

: Quienes completen el registro durante la primera quincena, recibirán el depósito en su cuenta bancaria el último día hábil del mes en curso. Postulaciones entre el 16 y el 30/31 del mes: Para las solicitudes ingresadas en la segunda mitad del mes, el pago se verá reflejado dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente.

Es importante destacar que el beneficio tiene carácter mensual y se renovará automáticamente según la vigencia de la ley, siempre que el vehículo mantenga su documentación al día (revisión técnica y permiso de circulación).

Requisitos fundamentales

Para no quedar fuera del proceso, el vehículo debe estar en estado vigente en los registros del Ministerio. En el caso de los transportistas escolares, el servicio debe estar debidamente acreditado para el año escolar 2026.

Las autoridades recordaron que este bono es incompatible con otros subsidios directos al combustible que puedan implementarse de forma paralela, por lo que el sistema cruzará datos para evitar duplicidades.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden realizar consultas a través de los canales oficiales de "Transporte Escucha".

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