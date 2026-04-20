El "efecto bencina": Alza histórica de los combustibles dispara 148% la venta de autos híbridos y eléctricos en Chile

20 abr. 2026 - 19:05 hrs.

El mercado automotriz chileno está experimentando una transformación hacia la electromovilidad. Según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), las ventas de vehículos livianos y medianos de cero y bajas emisiones alcanzaron un hito histórico en marzo, registrando un salto del 148% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En total, se comercializaron 5.893 unidades bajo estas categorías, una cifra que refleja no solo un cambio en la conciencia ambiental de los consumidores, sino también una respuesta estratégica ante el complejo escenario económico nacional.

El factor combustible: Un catalizador inesperado

Uno de los principales motores detrás de este crecimiento exponencial es el precio de los combustibles fósiles. Con la Unidad de Fomento (UF) superando los $40.000 y el diésel experimentando un alza acumulada del 65% desde marzo pasado, los chilenos están buscando alternativas que alivien el costo de transporte diario.

La incertidumbre sobre los precios del petróleo ha convertido a los vehículos eléctricos e híbridos en una inversión atractiva a mediano y largo plazo. El ahorro operativo que ofrecen estas tecnologías hoy compensa, con mayor rapidez que antes, la inversión inicial que requieren.

Desglose por categorías y modelos

El informe de ANAC destaca que la diversificación de la oferta ha sido clave para este éxito. El mercado ya no solo ofrece vehículos de lujo, sino opciones más accesibles:

Vehículos eléctricos (BEV): Continúan ganando terreno gracias a la ampliación de la infraestructura de carga.

Híbridos enchufables (PHEV): Se consolidan como la opción favorita para quienes aún temen a la autonomía limitada.

Híbridos convencionales (HEV): Representan el volumen más alto de ventas debido a su facilidad de uso y precios competitivos en modelos SUV y compactos.

Hacia una meta país

Desde el gremio automotriz señalan que este ritmo de crecimiento es fundamental para cumplir con la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que busca que el 100% de las ventas de vehículos livianos sean de cero emisiones para el año 2035.

Sin embargo, para mantener este impulso, ANAC enfatiza la necesidad de seguir fomentando incentivos que faciliten la adquisición de estas unidades y, sobre todo, acelerar la instalación de puntos de carga rápida tanto en zonas urbanas como en carreteras, asegurando que el motor de Chile sea, cada vez más, una energía limpia y eficiente.

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