Confederación de Dueños de Camiones en "alerta total" por alzas del diésel: "Respaldamos las manifestaciones"

20 abr. 2026 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) rompió el silencio ante la situación económica que atraviesa el sector del transporte de carga. Tras una asamblea extraordinaria celebrada este lunes 20 de abril, que contó con la participación de dirigentes de Santiago y diversas regiones del país, el gremio anunció una postura de "alerta total activa".

La decisión surge como respuesta directa a la incertidumbre generada por la volatilidad de los precios de los combustibles y las constantes alzas que se registraron en las últimas semanas, las cuales han puesto en jaque la sostenibilidad financiera de miles de transportistas a lo largo del territorio nacional.

Un aumento acumulado del 65%

Uno de los puntos más alarmantes destacados por la CNDC es el impacto real en los costos operativos. Según las cifras manejadas por el gremio, el precio del diésel ha experimentado un incremento acumulado del 65% en comparación con los valores registrados a mediados de marzo.

"Se reconoce como legítima la molestia por las alzas. Este escenario es insostenible para los dueños de camiones, quienes ven cómo sus márgenes de ganancia desaparecen ante cada nuevo ajuste en el surtidor", señalaron desde la Confederación.

Resoluciones de la asamblea

Ante este panorama, la asamblea resolvió tres puntos clave que marcan el inicio de una etapa de mayor presión gremial:

Estado de alerta activa: Todas las asociaciones gremiales del país permanecerán en vigilancia constante mientras persistan los aumentos en el precio del combustible.

Todas las asociaciones gremiales del país permanecerán en vigilancia constante mientras persistan los aumentos en el precio del combustible. Respaldo a movilizaciones: La CNDC ha otorgado su respaldo oficial a las manifestaciones que los camioneros decidan emprender, validando el malestar de las bases como una reacción natural ante la crisis.

La CNDC ha otorgado su respaldo oficial a las manifestaciones que los camioneros decidan emprender, validando el malestar de las bases como una reacción natural ante la crisis. Llamado a los generadores de carga: El gremio envió un mensaje directo a las empresas mandantes, tanto públicas como privadas, exigiendo que actúen de forma consecuente con la realidad del mercado.

Exigencia de Ajustes Tarifarios

La Confederación hizo especial énfasis en aquellas empresas que ejercen una posición dominante en el mercado. Para el gremio, es imperativo que los generadores de carga reconozcan el nuevo escenario de costos y apliquen de manera inmediata los ajustes tarifarios correspondientes a los precios de los fletes.

Sin una actualización en los pagos por el servicio de transporte, el sector advierte que la continuidad del suministro y la logística nacional podrían verse seriamente comprometidas.

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