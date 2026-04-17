Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden retirar la totalidad de su saldo?

17 abr. 2026 - 11:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es una de las herramientas más importantes para proteger a los trabajadores frente a la pérdida de su empleo, ya que les permite cobrar los fondos acumulados durante su vida laboral para enfrentar contingencias económicas.

Sin embargo, al finalizar la etapa activa y dar paso a la jubilación, surge la duda sobre qué pasa con los ahorros que no fueron utilizados. Afortunadamente, el dinero no se pierde y la normativa permite recuperar los montos a favor.

¿Quiénes pueden retirar sus ahorros del Seguro de Cesantía?

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) señala que un afiliado podrá retirar sus fondos solo si es:

Pensionado por AFP: ya sea por haber cumplido la edad legal de jubilación (vejez) o por haber optado a la modalidad de vejez anticipada.

ya sea por haber cumplido la edad legal de jubilación (vejez) o por haber optado a la modalidad de vejez anticipada. Pensionado por invalidez total: aquellas personas que reciben una pensión por invalidez total acreditada. Si tienen invalidez parcial, no pueden hacer este retiro y deben seguir cotizando si trabajan.

aquellas personas que reciben una pensión por invalidez total acreditada. Si tienen invalidez parcial, no pueden hacer este retiro y deben seguir cotizando si trabajan. Pensionado del sistema antiguo: jubilados a través del Instituto de Previsión Social (IPS) o las ex Cajas de Previsión.

jubilados a través del Instituto de Previsión Social (IPS) o las ex Cajas de Previsión. Pensionado de las Fuerzas Armadas y de Orden: jubilados a través de Capredena o Dipreca.

jubilados a través de Capredena o Dipreca. Pensionado por la Ley de Enfermedades Profesionales: quienes reciben pensión de sobrevivencia o invalidez total por la Ley de Accidentes del Trabajo (Ley 16.744).

¿Qué necesito para retirar los fondos del Seguro de Cesantía?

Una vez que se recibe el primer pago de la pensión, los afiliados tendrán que presentar los siguientes documentos según su institución:

Pensionado por AFP: solo debe presentar su cédula de identidad vigente.

solo debe presentar su cédula de identidad vigente. Pensionado por el IPS, Capredena, Dipreca o Cajas de Previsión: cédula de identidad vigente, última liquidación de pago de la pensión y certificado de resolución de pensión emitido por la institución que la entregue.

¿Cuáles son las opciones para retirar los fondos del Seguro de Cesantía?

Al momento de ingresar la solicitud de retiro, la persona podrá elegir una de las siguientes opciones:

Retiro total: sacar en un solo giro o pago todo el saldo acumulado en la cuenta de cesantía.

sacar en un solo giro o pago todo el saldo acumulado en la cuenta de cesantía. Traspaso a la AFP: transferir una parte o la totalidad del saldo directamente a la cuenta de ahorro previsional de AFP, para complementar o mejorar su pensión.

¿Cómo retirar los fondos del Seguro de Cesantía?

Los interesados pueden realizar este trámite en pocos minutos, a través de los siguientes mecanismos:

En línea: ingresar a la Sucursal Virtual del afiliado (pulsa aquí) con el RUT y la Clave Única o Clave AFC. Luego, debe pulsar “Cobrar saldo pensionado” y seguir los pasos que indica el sistema.

ingresar a la con el RUT y la Clave Única o Clave AFC. Luego, debe pulsar “Cobrar saldo pensionado” y seguir los pasos que indica el sistema. Presencial: acudir a una sucursal de AFC con la cédula de identidad y los documentos requeridos según el tipo de pensionado.

Todo sobre Seguro de Cesantía