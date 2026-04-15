Seguro de cesantía: Así puedes revisar cuánto dinero tienes acumulado

15 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es una herramienta gubernamental de gran valor para la población chilena, pues ofrece protección a los afiliados en caso de pérdida de sus empleos.

Según informes de AFC Chile, este derecho está en capacidad de cubrir tanto causas voluntarias (renuncia) como causas involuntarias (despido o fin de contrato).

La iniciativa cubre de forma automática a los mayores de 18 años, contratados con posterioridad al 2 de octubre de 2002 y con contrato laboral regido por el Código del Trabajo, el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública o de casa particular.

¿Cómo se puede revisar cuánto dinero se tiene acumulado por el Seguro de Cesantía?

Para revisar cuánto dinero se tiene acumulado por el Seguro de Cesantía es necesario acceder la cartola. Esta permite estar al tanto de los últimos movimientos de la cuenta, el saldo disponible y la rentabilidad obtenida.

También contempla la revisión del pago de las cotizaciones del trabajador por parte de su empleador.

Para tener acceso a la información de la cartola, en un contexto de resguardo de su información, se abre con una contraseña que corresponde al rut completo del beneficiario, sin guion ni puntos. En el caso de que finalice en k, se debe usar minúscula.

Acceso a la cartola del Seguro de Cesantía

AFC Chile envía tres cartolas al año, dos cuatrimestrales y una anual. Esto con el fin de dar a conocer los movimientos registrados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) durante el período en cuestión.

La cartola anual se envía en el mes de febrero e informa los movimientos de la cuenta durante el año calendario anterior. Su envío tiene lugar sólo si hubo movimientos o saldo en ese periodo.

En el caso de las cartolas cuatrimestrales, se envían en junio y octubre e ilustran los movimientos de enero a abril y de mayo a agosto, respectivamente. Su envío tiene lugar sólo si hubo, al menos, dos cotizaciones durante el período.

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