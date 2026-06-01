Las apuntaron con armas de fuego que tenían mira láser: Madre y su hija fueron víctimas de violento turbazo en Quilicura

01 jun. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre y su hija fueron víctimas de un violento turbazo en la madrugada de este lunes, hecho que ocurrió en calle Las Margaritas, de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Según información policial, alrededor de siete sujetos llegaron al domicilio, quienes forzaron la puerta de entrada de la vivienda para ingresar. Una vez adentro, les quitaron los teléfonos celulares a las víctimas y las amenazaron con armas de fuego, las cuales tenían mira láser.

¿Qué informaron la PDI y la Fiscalía?

El inspector Esteban Castro, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte, explicó que "la víctima, mientras se encontraba durmiendo al interior de su domicilio, fue despertada por un fuerte ruido, donde se percató al mirar por la ventana que un grupo de sujetos desconocidos hizo ingreso al domicilio".

"Luego de esto, le avisó a su hija; estas se juntaron en el pasillo donde ya se dieron cuenta de que había alrededor de cinco sujetos al interior del inmueble, quienes las bajaron al primer nivel y las dejaron en el baño. Los teléfonos celulares los dejaron al interior de una lavadora para posteriormente hacer registro completo del inmueble", agregó la autoridad de la PDI.

Por su parte, el fiscal Felipe Olivarí, de la Fiscalía Centro-Norte, dijo que "un grupo de sujetos encapuchados, alrededor de siete, ingresaron por la fuerza a un domicilio en la comuna de Quilicura y con armas de fuego intimidaron a las residentes de la casa, que eran una madre y una hija de 22 y 65 años".

Respecto a los objetos que se llevaron los antisociales, el persecutor detalló que eran "varias especies, entre joyas, un televisor y otro tipo de cosas, más el automóvil de las víctimas". El valor total de lo robado es de unos $12 millones.

"Las víctimas resultaron con lesiones, finalmente pudieron concurrir a la comisaría y realizaron la denuncia", afirmó el fiscal Olivarí.

Una vez que los antisociales cometieron el turbazo, se dieron a la fuga. Hasta el momento, no se han entregado detalles respecto a su posible detención.

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