Al menos 11 lesionados deja choque de micro y bus interurbano en Maipú

28 en. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 11 personas resultaron lesionadas luego de un choque entre dos buses, ocurrido la mañana de este miércoles en lo comuna de Maipú, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe sobre el choque en Maipú?

El hecho ocurrió a eso de las 07:20 horas en Camino a Rinconada, a la altura de la Avenida de la Victoria, por donde circulaba una máquina del sistema RED y un bus interurbano de la empresa Landeros.

De acuerdo con el capitán Pablo Salazar, de Carabineros de Chile, el accidente ocurrió luego de que "el bus interurbano intentó efectuar una maniobra en dirección al norte, es ahí cuando es colisionado por este bus del sistema Red que transitaba por la misma dirección".

A raíz del impacto, al menos 11 personas resultaron lesionadas, las que fueron trasladadas a diversos recintos asistenciales.

Según explicó Carabineros, el bus interurbano no llevaba pasajeros, por lo que todos los heridos corresponden al vehículo del transporte público, además de ambos conductores.

Desde TransporteInforma comunicaron que existe restricción de pista producto de la emergencia, por lo que se hizo un llamado a optar por vías alternativas.