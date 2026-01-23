Encuentran cuerpo de joven trabajador tras sufrir accidente en un estanque de agua en Tomé
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Pasada la medianoche de este viernes, la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio) confirmó el hallazgo del cuerpo de un trabajador que se encontrada desaparecido tras sufrir un accidente mientras realizaba trabajos en un estanque de agua, en la comuna de Tomé.
Trabajador murió tras sufrir un accidente
"Tras las labores de búsqueda desarrolladas por los equipos de emergencia, fue encontrado el cuerpo del trabajador contratista que sufrió un accidente mientras realizaba labores de mantenimiento en un estanque de la compañía", señaló Essbio en un comunicado.
La víctima era un hombre de 28 años, quien se desempeñaba como "técnico especializado en trabajo sumergido, perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine".
Tras su desaparición, la empresa "activó sus protocolos de emergencia, informó a las autoridades competentes, y coordinó un corte de agua potable de emergencia para facilitar las labores de los equipos especializados", aseguró Essbio.
Una vez confirmado su deceso, la firma expresó "sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo del técnico fallecido".
Asimismo, reafirmaron su total disposición "a colaborar con todas las diligencias e investigaciones que lleven adelante las autoridades correspondientes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente".
