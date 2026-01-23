Encuentran cuerpo de joven trabajador tras sufrir accidente en un estanque de agua en Tomé

23 en. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Pasada la medianoche de este viernes, la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio) confirmó el hallazgo del cuerpo de un trabajador que se encontrada desaparecido tras sufrir un accidente mientras realizaba trabajos en un estanque de agua, en la comuna de Tomé.

Trabajador murió tras sufrir un accidente

"Tras las labores de búsqueda desarrolladas por los equipos de emergencia, fue encontrado el cuerpo del trabajador contratista que sufrió un accidente mientras realizaba labores de mantenimiento en un estanque de la compañía", señaló Essbio en un comunicado.