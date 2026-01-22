Nuevo choque ferroviario en España: Ahora colisionaron tren metropolitano con una grúa

22 en. 2026 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este jueves, un pequeño tren metropolitano chocó con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia.

Según el portavoz del operador nacional español Renfe, solo hay "varios heridos leves" en el accidente ferroviario.

Los medios locales reportaron que el vehículo implicado es un camión con un brazo de grúa, lo que se conoce también como camión-pluma.

Siguen accidentes ferroviarios

"Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra", dijo la portavoz de Renfe a AFP, precisando que ha sido la grúa la que "ha golpeado la unidad del tren", el cual es un pequeño tranvía estrecho que se usa para transporte metropolitano.

Otro portavoz del servicio de emergencias de Murcia dijo a AFP que el "tren no ha descarrilado" por el impacto, y que en el lugar del accidente "trabajan bomberos, el 112, la Policía Nacional y Guardia Civil", detallando que los heridos son "todos leves o muy leves".

Los maquinistas de España han anunciado que el 9, 10 y 11 de febrero irán a huelga para exigir más seguridad, esto luego de la fatal semana por los choques de trenes ocurridos en Adamuz y Cataluña que dejaron más de 40 fallecidos (incluyendo a un maquinista) y casi 50 heridos de gravedad.