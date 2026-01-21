Tragedia en España: Dos accidentes ferroviarios ocurrieron en menos de 48 horas y número de víctimas sigue aumentando

21 en. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

Apenas dos días después de la tragedia de Adamuz, que dejó al menos 43 muertos, un nuevo accidente ferroviario se cobró otra vida el martes en la región de Cataluña, aumentando las dudas y el debate político sobre la fiabilidad de la red de trenes española.

El martes, "un muro de contención se derrumbó sobre las vías, provocando un accidente en el que se vio involucrado" un tren de cercanías en el municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, informó la agencia de protección civil catalana.

Un maquinista en prácticas, que se encontraba en la cabina junto a otros compañeros y al conductor principal, falleció, y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según indicaron fuentes del gobierno catalán.

Las primeras hipótesis apuntan a que un muro se desprendió a causa del temporal de lluvias que afectó en los últimos días a Cataluña e impactó contra el tren.

Tras el accidente, que dejó la parte delantera del convoy completamente abollada, la circulación de cercanías de esta poblada región del noreste español, que cada día utilizan miles de usuarios, quedó "suspendida (...) ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura", indicó el gestor de la red Adif.

Este nuevo accidente se produjo mientras el país sigue conmocionado por la colisión de dos trenes, con alrededor de 500 pasajeros a bordo, que dejó al menos 43 muertos -cada día crece ese número-, cerca de la localidad cordobesa de Adamuz.

Los expertos todavía tratan de buscar las causas de la peor tragedia ferroviaria del país desde que en 2013 otro descarrilamiento causara la muerte de 80 personas poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela.