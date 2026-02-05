"Hay un cuello de botella": Presidente Boric reconoce "lentitud" en instalación de viviendas de emergencia

05 feb. 2026 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric reconoció “lentitud” en la instalación de viviendas de emergencia tras los incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país.

¿Qué dijo Boric?

Durante su gira por la región de Aysén, el mandatario señaló que “ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón”.

“Acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante”, añadió.

En esta línea, admitió que "efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores”.

Y mencionó que le han “exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco”.

Los motivos dela demora

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó los factores que han llevado a la demora en la entrega de viviendas de emergencia.

“Hay distintos factores que hay que tener a la vista. En primer lugar, la información que tienen que entregar los propios municipios respecto a la instalación específica, y por eso es tan importante la coordinación”, comentó el ministro.

Y destacó que “la fabricación de las viviendas para su instalación” es un proceso que evidentemente toma su tiempo.

A eso sumó la calidad de los terrenos. “Hay terrenos donde se quemaron casas que no presentan las condiciones para la instalación de viviendas de emergencia. Vi dos ejemplos que son evidentes, pero hay más. Uno es que estaban en una ladera o un cerro, y otro, los departamentos que se quemaron”.