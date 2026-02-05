Éxito total en la Ciudad Jardín: Más de 10 mil pasajeros han recorrido Viña del Mar en bus eléctrico gratuito

05 feb. 2026 - 17:28 hrs.

Una de las iniciativas más aplaudidas de la temporada estival en la Región de Valparaíso sigue sacando cuentas alegres. Se trata del servicio "Visita Viña", el bus 100% eléctrico y gratuito que ya alcanzó un importante hito: más de 10 mil personas han utilizado este medio de transporte para conocer los encantos de la Ciudad Jardín desde su puesta en marcha a fines de 2023.

El servicio, impulsado por el municipio viñamarino, no solo busca fomentar el turismo, sino hacerlo bajo un sello de electromovilidad y cero emisiones. Según cifras oficiales, la demanda se mantiene al alza este verano, con un público diverso: el 56,7% de los usuarios son chilenos, mientras que el 43,3% restante corresponde a extranjeros, provenientes principalmente de Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

La alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, valoró el impacto de la medida señalando que "Viña del Mar se ha puesto a la vanguardia de las grandes ciudades turísticas del mundo", destacando además que el proyecto ha sido inclusivo y accesible para todos.

¿Cuál es el recorrido?

El bus tiene una capacidad para 48 pasajeros y contempla paradas estratégicas en los puntos más icónicos de la ciudad:

Punto de partida: Frontis del Teatro Municipal.

Frontis del Teatro Municipal. Hitos: Reloj de Flores, Palacio Vergara, Palacio Rioja y el Castillo Wulff.

Reloj de Flores, Palacio Vergara, Palacio Rioja y el Castillo Wulff. Zona Comercial y Costa: Avenida Libertad, Mall Marina, Playa del Deporte, Las Salinas y el Sector 1 de Reñaca.

Avenida Libertad, Mall Marina, Playa del Deporte, Las Salinas y el Sector 1 de Reñaca. Dato Clave: El servicio funciona de martes a sábado en tres horarios de salida: 10:00, 12:00 y 15:00 horas.

Compromiso social y futuro

Más allá del turismo tradicional, el bus ha cumplido un rol social clave, realizando más de 190 viajes especiales para juntas de vecinos, colegios y organizaciones comunitarias. Debido al éxito rotundo, desde la municipalidad ya evalúan diseñar nuevas rutas para conectar a los visitantes con otras áreas de la comuna.

¿Cómo inscribirse? Si quieres ser parte de esta experiencia, debes registrarte previamente en el sitio web visitavina.munivina.cl. Para grupos organizados, las consultas se reciben en el correo infoturismo@munivina.cl.

Todo sobre Viña del Mar