Usar menos cosméticos reduce hasta 39% químicos nocivos en el cuerpo, según estudio

22 abr. 2026 - 05:40 hrs.

¿Qué pasó?

Utilizar menos cosméticos reduce en tan solo unos días la concentración de ciertos contaminantes químicos y disruptores endocrinos como el bisfenol A en la orina, según un estudio hecho público este miércoles.

Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm) de Francia pidió a un centenar de estudiantes de entre 18 y 30 años que redujeran durante cinco días la cantidad de cosméticos que utilizaban. También debían remplazar sus productos de higiene como el jabón o la pasta dentífrica por otros alternativos, sin fenoles sintéticos, parabenos, ftalatos y éteres de glicol.

¿Cuáles fueron los resultados?

Posteriormente, compararon los resultados de los análisis de orina realizados antes y después de los cinco días.

Los resultados de este estudio, publicado en la revista Environment International, son impactantes: casi una cuarta parte de exposición menos (-22%) al ftalato de monoetilo, derivado de compuestos utilizados, entre otros, para fijar los perfumes, o incluso "-30% al metilparabeno, un conservante y posible disruptor endocrino, según las autoridades europeas".

Los científicos también han observado una disminución del 39% en la concentración urinaria de bisfenol A, sospechoso de propiciar múltiples trastornos y enfermedades como el cáncer de mama y la esterilidad.

El bisfenol A está prohibido en varios países, como los de la Unión Europea, pero su presencia podría deberse "a contaminaciones ocurridas durante el proceso de fabricación o a través de los materiales de embalaje", señala el Inserm en un comunicado.

El Parlamento Europeo debe pronunciarse a finales de abril sobre un cambio en la regulación europea sobre cosméticos.

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