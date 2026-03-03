Trump advierte que "pronto" tomará represalias por ataque a embajada en Arabia Saudita

03 mar. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump señaló este lunes que Estados Unidos tomará represalias "pronto" por el ataque a su embajada en la capital saudita, Riad, que sufrió un incendio limitado.

"Lo sabrán pronto", dijo Trump en una entrevista con la cadena NewsMax al referirse a cómo respondería Estados Unidos ante esa agresión, aunque sin ofrecer detalles. La embajada estadounidense confirmó un ataque con dron que provocó "un incendio limitado y daños materiales menores".

Ataque a embajada estadounidense

Testigos relataron a la Agencia France-Presse que vieron humo sobre el edificio y la legación diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que se pusieran a salvo.

La legación de Washington pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que permanezcan refugiados en sus casas y "eviten acudir a la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque contra el local".