Trump advierte que "pronto" tomará represalias por ataque a embajada en Arabia Saudita
- Por AFP | Emilio Senn
¿Qué pasó?
El presidente Donald Trump señaló este lunes que Estados Unidos tomará represalias "pronto" por el ataque a su embajada en la capital saudita, Riad, que sufrió un incendio limitado.
"Lo sabrán pronto", dijo Trump en una entrevista con la cadena NewsMax al referirse a cómo respondería Estados Unidos ante esa agresión, aunque sin ofrecer detalles. La embajada estadounidense confirmó un ataque con dron que provocó "un incendio limitado y daños materiales menores".
La embajada instó a los ciudadanos estadounidenses en Yeda, Riad y Dhahran a buscar refugio.Ir a la siguiente nota
Ataque a embajada estadounidense
Testigos relataron a la Agencia France-Presse que vieron humo sobre el edificio y la legación diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que se pusieran a salvo.
La legación de Washington pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que permanezcan refugiados en sus casas y "eviten acudir a la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque contra el local".
Leer más de
Notas relacionadas