Trump advierte que "pronto" tomará represalias por ataque a embajada en Arabia Saudita

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump señaló este lunes que Estados Unidos tomará represalias "pronto" por el ataque a su embajada en la capital saudita, Riad, que sufrió un incendio limitado.

"Lo sabrán pronto", dijo Trump en una entrevista con la cadena NewsMax al referirse a cómo respondería Estados Unidos ante esa agresión, aunque sin ofrecer detalles. La embajada estadounidense confirmó un ataque con dron que provocó "un incendio limitado y daños materiales menores".

La embajada instó a los ciudadanos estadounidenses en Yeda, Riad y Dhahran a buscar refugio.

Ataque a embajada estadounidense

Testigos relataron a la Agencia France-Presse que vieron humo sobre el edificio y la legación diplomática pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que se pusieran a salvo.

La legación de Washington pidió a los ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dhahran que permanezcan refugiados en sus casas y "eviten acudir a la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque contra el local".

