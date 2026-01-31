"Que quede muy claro": La tajante respuesta de Luksic ante mención en documentos del caso Epstein

31 en. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes más de tres millones de páginas adicionales de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Según publicó Radio Biobío, entre los archivos aparecen mencionados el economista y exministro Andrés Velasco y el empresario Andrónico Luksic, ambos en calidad de sujetos de interés, sin que exista evidencia de contacto con Epstein.

¿Qué se sabe de la mención de Andrónico Luksic?

En el caso de Luksic, su nombre surge en una comunicación entre Jeffrey Epstein y el empresario emiratí Sultan Bin Sulayem. En ese intercambio se coordina "una breve visita a Dubai a fin de conocer al presidente del Directorio de DPWorld, el sultán Ahmed bin Sulayem".

Allí se pregunta: "¿Sabes algo sobre este tipo? (Andrónico Luksic)". El mensaje agrega: "Como parte de una agenda de presentación, el presidente del Directorio de Quiñenco y principal accionista, el señor Andrónico Luksic C. (adjunto su CV) y yo estamos organizando una breve visita a Dubai (...)".

¿Qué respondió Luksic por la supuesta mención en el caso Epstein?

A través de su cuenta de X, el empresario se refirió a la situación en la que estaba siendo aludido y dijo tajantemente que "jamás he estado ni me he relacionado con Epstein".

"No tengo ningún vínculo con esa red de delincuentes", concluyó Luksic.

Que quede muy claro: jamás he estado ni me he relacionado con Epstein. No tengo ningún vínculo con esa red de delincuentes !! Noticia totalmente engañosa . Basta leerla completa para entender que no tengo nada que ver ahí !! pic.twitter.com/cDlF6NV1g0 — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) January 31, 2026

