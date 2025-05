Libro revela la declaración que hizo Monsalve a la Fiscalía tras ser denunciado y qué habló con el Presidente Boric

19 may. 2025 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes fue revelada parte de la declaración que Manuel Monsalve entregó en calidad de imputado a la Fiscalía Centro Norte en el marco la investigación por delitos sexuales que habría cometido en contra de una subordinada a fines de septiembre de 2024.

El medio La Segunda dio a conocer un fragmento del relato que el exsubsecretario del Interior dio a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir -contenido en el libro "Monsalve, la historia de la caída del Subsecretario del Interior"- el 7 de enero de este año, cuando ya estaba cumpliendo prisión preventiva.

La declaración de Monsalve sale a la luz justo cuando temprano este lunes la Corte Suprema acogió un recurso de amparo que le permitió salir del anexo penitenciario Capitán Yáber para pasar a cumplir arresto domiciliario total.

La declaración de Monsalve a la Fiscalía Centro Norte

Estas son algunas de las frases entregadas por Manuel Monsalve en su declaración, de acuerdo a La Segunda

-Acepté el ofrecimiento del Presidente y asumí desde marzo de 2022 y estuve dos años y 7 meses dedicado exclusivamente al cargo, con jornadas laborales extensas de alrededor de 12 horas diarias presenciales. Era el primero en empezar a trabajar y el último en irme de La Moneda, esto acompañado de mi jefe de gabinete, el señor Gabriel de la Fuente, digo 12 horas presenciales porque dedicaba horas de la noche a otras funciones como leer y preparar el trabajo de contenido que me entrega mi equipo.

-El principal aporte fue diseñar una estrategia de seguridad para el Gobierno y el Estado de Chile, compuesta por 5 objetivos principales e iniciar la implementación de su ejecución.

¿Cómo eran sus relaciones con el Presidente de la República?

-Mi relación con él siempre fue respetuosa y cordial, no eran relaciones continuas, estaban más bien relacionadas al trabajo en específico.

¿Qué significa que no fueran continuas?

-Que no nos reuníamos todas las semanas. Eventualmente, me relacionaba cuando ocurría una tarea que tenía que ver con la estrategia de seguridad o situaciones de emergencia, eran los temas más frecuentes, era una relación estrictamente laboral.

¿Podía pasar una semana sin que se vieran?

-Sí.

¿Dos?

-También.

¿Un mes?

-Sí, también podía ser.

-(Consultado sobre Tohá) La relación era cotidiana, de mucha colaboración, todos los días nos veíamos, salvo que por tareas no estuviéramos en La Moneda, pero si no nos veíamos, nos llamábamos por teléfono y teníamos una reunión formal todas las semanas al menos.

Lo que pasó en los días en que la funcionaria lo denunciaría

-El lunes 14 (octubre de 2024) desarrollé mis actividades laborales de manera normal, no recuerdo cuáles, pero debo haber tenido reuniones en La Moneda y en la tarde debo haber tenido actividades en el Congreso en alguna comisión. El martes 15 (octubre) durante la mañana estoy en La Moneda y se me informa que la ministra (Tohá) me solicita ir a la Comisión de Gobierno Interior en Valparaíso por el proyecto de Migraciones y luego debía ir a la Comisión de Defensa. Mi presencia en la Comisión de Defensa se suspende por lo que termino antes de la jornada en Valparaíso, llamé a Gabriel de la Fuente (jefe de gabinete de Monsalve) y le solicité que citara a Luppy Aguirre (jefa jurídica de Interior en esa fecha) a las 18:30 horas para informarle de lo que estaba ocurriendo sobre estos hechos y la conversación e información que me había entregado la jefa de Inteligencia de la PDI (Cristina Vilches).

-En el trayecto de vuelta a Santiago me percaté que el Presidente me había enviado mensajes vía Signal pidiendo que me comunicara con él, en un momento me entró una llamada de él y le digo que estaba en Valparaíso, pero que estaba regresando a Santiago, me dijo que debía reunirme con él y fijamos una reunión pasadas las 19:00 horas, no me dijo para qué.

-Ingresé a su despacho, no recuerdo bien la hora en que esto ocurrió, quizás las 20:00 o 20:30 horas, pensé que el Presidente me había citado por otro motivo, porque había mucha preocupación por los movimientos que se podían dar en La Moneda, y si continuaba o no en el cargo. Al entrar le dije "Presidente, antes que me diga algo, le tengo que contar algo delicado". Él me dice "la denuncia"; le dije que no tenía noticia de eso, ahí me dice "es una denuncia por algo sexual" y me pide que le cuente lo que ocurrió, le conté que había salido con (nombre de la denunciante), una funcionaria.

¿El presidente sabía que era una denuncia de una funcionaria?

-El Presidente me dio un par de datos, él me dijo que la denuncia era de parte de una funcionaria por abuso sexual, creo que esas eran sus palabras, que había sido informado de una denuncia por abuso sexual. Le dije que no tenía conocimiento de esto, él me insistió en que era una denuncia por abuso sexual de una funcionaria

¿Le aclaró denuncia ante quién?

-No, él solo me relató que había sido informado por la ministra del Interior que había una denuncia de una persona que trabajaba en la Subsecretaría y que estaba siendo investigada por la PDI.

-(Conté) los hechos del 22 y 23 (de septiembre), le conté que salí con ella, a dónde fuimos, lo que ingerimos, la pérdida de memoria, el haber despertado con ella al lado, que tenía un vacío de 8 a 10 horas, que ella también tenía esta pérdida de memoria, el hecho de que nunca antes nos había ocurrido algo de esta naturaleza, que nos parecía extraño. Le comenté que había hablado con la PDI y había visto imágenes del hotel (Panamericano), y que estaba impresionado de estas imágenes porque no tenía memoria de haber hecho esas acciones y que tenía la preocupación de que terceras personas habían tenido injerencia y por eso había recurrido a la PDI por asesoría.

-Él me dijo: "No tengo por qué dudar de lo que me dices", hace alusión a la presunción de inocencia y a que la investigación recién se estaba iniciando. Luego me preguntó si había informado a mi familia; le respondí que no. Entonces me preguntó dónde estaban y me dijo que debía informarles, finalmente me dijo: "Tienes que ir a ver a tu familia". Al otro día tenía dos actividades laborales que parecían impostergables, y me volvió a insistir que fuera donde mi familia a informarle. Tras esto, me pide que hable con la ministra del Interior, lo asumí como una instrucción de él y creo que después de esto terminó la reunión.

-El Presidente me reiteró en 3 oportunidades ir a ver a mi familia, al final lo entendí como una instrucción.

¿El Presidente le preguntó algo respecto de la relación de usted con (nombre de la víctima)?

-Él me preguntó si teníamos una relación previa, le respondí: "Presidente, salí dos veces con ella a comer, el 1 de septiembre y el 22 de septiembre". No le contesté ni sí, ni no, frente a la pregunta de la relación.

¿Le preguntó si habían tenido relaciones sexuales?

-No, no me preguntó.

Cuando usted le entregó la información al Presidente, ¿le dejó implícito esto?

-No, no tengo memoria de eso.

Lo que pasó el jueves 17 de octubre

El jueves 17 de octubre, el Presidente Boric se reunió con Monsalve por segunda vez. Ahí le dijo, en sus propias palabras, que:

-La situación no permite que me mantenga en el cargo, en ese momento le dije que yo había hablado con Lino Disi y que me había transmitido la importancia de la presunción de inocencia. Él me reitera que la situación hace insostenible mi permanencia en el cargo, por lo que le digo "muy bien Presidente, bajo a mi oficina, redacto mi renuncia y se la hago llegar".

-Previamente, el Presidente me dijo que "alguien tiene que hablar", dije que podía hacerlo yo, me preguntó qué era lo que iba a decir, por lo que dije que iba a anunciar mi renuncia y los motivos de ella y decir que tenía la convicción de no haber incurrido en ningún delito. Me dijo "ok", me despedí de ellos, y me fui, me dirigí a mi oficina por pasillos internos, le informé a Gabriel (De la Fuente, su jefe de gabinete), a mi jefa de comunicaciones, y se produce una discusión de qué iba a decir y cómo decirlo, les dije que no esperaba que se redactara nada, que no tenía tiempo, los medios de comunicación estaban en un punto de prensa, informé que había presentado la renuncia al Presidente.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Manuel Monsalve