Podrían realizar todas las tareas de los humanos: Elon Musk adelanta que pronto pondrá a la venta robots humanoides

23 en. 2026 - 09:46 hrs.

En un futuro habrá más robots que humanos. Esa fue la predicción que Elon Musk hizo en medio de una conferencia realizada bajo el alero del Foro Económico Mundial, evento que se desarrolla en Davos, Suiza, y que ha congregado, entre otros, a Donald Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron.

A Musk se le preguntó sobre sus empresas, que incluyen a Tesla y Space X. En ese contexto, el excéntrico multimillonario se refirió al desarrollo de robots humanoides que responde al nombre de Optimus.

Al respecto, el dueño de la red social X, señaló que "con la robótica y la IA, este es realmente el camino hacia la abundancia para todos", dijo Musk.

"Se habla a menudo de resolver la pobreza global, ¿cómo podemos garantizar a todos un nivel de vida muy alto? La única manera es lograrlo mediante la IA y robótica", añadió.

"Habrá más robots que personas"

En ese sentido, destacó que se imagina un día que los robots serán "ubicuos", es decir, estarán en todas partes y que se desatará "una explosión en la economía global". "Mi predicción es que habrá más robots que personas", informó.

Adelantó que "ya tenemos algunos robots Tesla Optimus haciendo tareas simples en la fábrica. Probablemente, más adelante, este año, estarán haciendo tareas más complejas y desplegados en un torno industrial. Creo que hacia finales del próximo año estaremos vendiendo robots humanoides al público. Todo el mundo querrá tener uno: para cuidar a las mascotas o a los ancianos, ¿quién no querría algo así? Estamos en el momento más interesante de la historia".

Los Optimus podrán ejecutar distintas tareas en el hogar: regar las plantas, limpiar la cocina, atender gente en una reunión, cocinar y alimentar mascotas. También podrá realizar trabajos en sectores industriales.

¿Cuánto costarán los robots humanoides de Elon Musk?

Según consigna LUN, su valor estará entre los 20 mil y 30 mil dólares, pudiendo acceder a una opción más barata con un ejemplar part time.