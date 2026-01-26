Anuncian cortes de agua para este lunes en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados

26 en. 2026 - 00:57 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó sobre una serie de cortes de agua en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana para este lunes 26 de enero.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de agua potable, y en algunos casos, podría extenderse por hasta seis horas.

Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Aguas Andinas, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará el agua este lunes 26 de enero?

Las Condes: Hasta las 2:20 horas

La Reina: Hasta las 2:49 horas

Todo sobre corte de agua