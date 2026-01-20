Logo Mega

Por hasta 11 horas: Aguas Andinas confirma cortes para este martes 20 de enero

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de 4 comunas de la Región Metropolitana durante este martes 20 de enero. La medida responde a trabajos en la renovación de válvulas y de mantenciones en las estaciones reguladoras. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 11 horas consecutivas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes? 

Vitacura: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas 

Peñalolén: Dese las 15:00 hasta las 21:00 horas

La Florida: Desde las 15:00 horas del martes hasta las 02:00 horas del miércoles

Buin: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas

