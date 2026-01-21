Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

Cortes de agua afectarán a tres comunas de la RM este miércoles: Revisa los sectores afectados

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 21 de enero. La medida responde a trabajos en la renovación de válvulas y conexión de redes. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles? 

Providencia: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas 

Aguas Andinas

Ñuñoa: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 22 de enero

Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del jueves 22 de enero

Aguas Andinas

Todo sobre corte de agua

Leer más de

Notas relacionadas