Cortes de agua afectarán a tres comunas de la RM este miércoles: Revisa los sectores afectados
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 21 de enero. La medida responde a trabajos en la renovación de válvulas y conexión de redes.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?
Providencia: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas
Ñuñoa: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 22 de enero
Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del jueves 22 de enero
Leer más de