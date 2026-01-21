Cortes de agua afectarán a tres comunas de la RM este miércoles: Revisa los sectores afectados

21 en. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 21 de enero. La medida responde a trabajos en la renovación de válvulas y conexión de redes.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?

Providencia: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas

Aguas Andinas

Ñuñoa: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 22 de enero

Quinta Normal: Desde las 15:00 hasta las 02:00 horas del jueves 22 de enero

Aguas Andinas

Todo sobre corte de agua