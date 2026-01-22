Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a dos comunas de la RM este jueves

22 en. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 22 de enero. La medida responde a trabajos en mantención de estación reguladora y renovación de redes.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

Lo Barnechea: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del viernes 23 de enero

Aguas Andinas

Recoleta: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 23 de enero

Aguas Andinas

