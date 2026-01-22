Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a dos comunas de la RM este jueves
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 22 de enero. La medida responde a trabajos en mantención de estación reguladora y renovación de redes.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?
Lo Barnechea: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del viernes 23 de enero
Recoleta: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 23 de enero
