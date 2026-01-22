Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

Por hasta 15 horas: Cortes de agua afectarán a dos comunas de la RM este jueves

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 22 de enero. La medida responde a trabajos en mantención de estación reguladora y renovación de redes. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas consecutivas.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves? 

Lo Barnechea: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del viernes 23 de enero

Aguas Andinas

Recoleta: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 23 de enero

Aguas Andinas

Todo sobre corte de agua

Leer más de

Notas relacionadas