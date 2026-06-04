"Apoyo total": Los chats entre Luis Hermosilla y el nuevo embajador de Chile en Israel

04 jun. 2026 - 18:18 hrs.

Nombramientos judiciales y apoyo. Los mensajes de WhatsApp que el abogado Luis Hermosilla intercambió con Gabriel Zaliasnik —designado este jueves por el Presidente José Antonio Kast como nuevo embajador de Chile en Israel— revelan años de coordinación activa para incidir en las ternas de los tribunales de justicia y en la tramitación de causas en los tribunales superiores.

Los registros fueron extraídos del teléfono del principal imputado en el denominado Caso Audios y hoy forman parte de uno de los expedientes en su contra. Mega Investiga accedió a esos mensajes: un hilo de conversaciones que se extiende desde 2016 hasta noviembre de 2023. Todos ellos están en informes policiales de la causa que se formalizará la próxima semana y que involucra a la exministra Verónica Sabaj.

Quienes conocen de este tema sostienen que Zaliasnik era primo de la jueza Paola Ravinovich, quien falleció en junio de 2020. Un año antes, ésta le habría pédido al penalista ver en qué estaba el proceso de ascenso para una de sus magistradas amigas, Verónica Sabaj. Son estos contactos posteriores que tuvo el abogado con Hermosilla, y con el ex jefe judicial de Justicia Héctor Mery, los que hicieron que sus conversaciones fueran parte del expediente que tramita la fiscal Claudia Perivancich.

"La pelota queda en tu cancha"

El 2 de diciembre de 2021, Zaliasnik le escribe a Hermosilla para reportar el avance de una gestión. La jueza Paula Merino estaba en carrera para integrar la Corte de Apelaciones de Santiago, y algo se había trabado.

"Lucho, tu táctica de Estambul está funcionando. Me acaba de llamar la Paula Merino inquieta porque está trabado el nombramiento y me pidió interceder contigo para que te pueda llamar ahora o mañana AM. Le di tu cel, la pelota queda en tu cancha. ¿De acuerdo?", escribió Zaliasnik.

La respuesta de Hermosilla fue escueta: “de acuerdo”.

Esa misma noche, el ahora embajador le envió un mensaje a Merino para coordinar: "Disculpa la hora, Paula. Luis me dice que le escribas mañana a primera hora y se coordinan. Un abrazo". Semanas después, la jueza fue designada en el cargo.

En la misma cadena de mensajes que Zaliasnik reenviaba, se describe la preparación de una reunión reservada para blindar la postulación. "El ideal es una conversación en persona. Obviamente que no tenga dudas que SP (Sebastián Piñera) puede estar tranquilo que tú jamás te prestarás para ataques viles etc.", se lee. Zaliasnik también subrayó el peso de los apoyos con que contaba la candidata: "El hecho que te apoyen MT Letelier (María Teresa Letelier) y Mario Carroza debiera considerarse. Son jueces a los que él respeta".

"Apoyo total"

El 13 de diciembre de ese mismo año, la atención de Zaliasnik se desplazó hacia la conformación de una nueva terna para la Corte de Apelaciones de Santiago. En otro mensaje a Hermosilla, le habló por un candidato específico.

"¿Lucho estás por ahí? ¿Viste nueva terna ICA? Sería ideal si pudieras reunirte con Alejandro Aguilar. En esta terna no podemos enredarnos. Realmente nadie será más leal que AA, como les he comentado en más de una ocasión. Fue mi alumno...", escribió.

Hermosilla respondió sin ambigüedad: "No es necesario querido, ¡¡¡Apoyo total!!! No es necesario que me junte. Lo conozco personalmente. Te sigo con convicción".

Pero la disputa por el cupo no era sencilla. Zaliasnik advirtió que habría resistencia interna: "Buenísimo. Recíbelo igual para amarrar por todos lados. (Héctor) Mery va a webear por la Hasbún, pero aquí hay que apurarse para cerrar rápido". Mery era un funcionario del gobierno de Piñera con rol clave en los nombramientos judiciales. Danai Hasbún, la otra candidata en disputa.

Hermosilla lanzó una advertencia: "Amarra a tu amigo Mery". La respuesta de Zaliasnik fue directa: "Aquí vamos a verle su verdadera cara. Él sabe que por Aguilar le voy a dar la pelea y no entendería su negocio particular con Danai Hasbún". Hermosilla cerró el intercambio con un insulto y una conclusión: "Es un CSM. No puede haber siquiera atisbo de duda. Solo AA asegura incondicionalidad".

"Done"

El circuito no se limitó a nombramientos. El 10 de noviembre de 2022, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago discutía la apelación de la prisión preventiva de Octavio Gamboa. El abogado Jaime Winter —socio en ese entonces del estudio Albagli Zaliasnik— alegaba en representación de Sartor, solicitando que se mantuviera la medida cautelar.

Desde las afueras de la sala, o quizás ya con el resultado en mente, Zaliasnik le escribió a Hermosilla. Le entregó los datos del relator (Vicente Lecourt Miranda) y del fiscal a cargo del caso (Felipe Sepúlveda), y fue explícito: "Lucho si me pudieras dar una mano para que confirmen PP (Prisión Preventiva) sería genial!!"

Minutos después, Hermosilla confirmó el resultado con una sola palabra:"Done!!", Sin embargo la Corte en esa oportunidad revocó la prisión preventiva de Gamboa y la “supuesta gestión de Hermosilla” solo fue un bluf,



Mega Investiga contactó a Gabriel Zaliasnik para preguntarle sobre los mensajes que tuvo con Luis Hermosilla. “En cuanto a lo que preguntas no tengo comentarios que hacer”, respondió.

Consultadas fuentes cercanas a Zaliasnik señalaron que él no ha sido parte de ninguna investigación y que salir mencionado en un chat privado de terceras personas no significa algo irregular.

Consultadas fuentes cercanas a Zaliasnik señalaron que él no ha sido parte de ninguna investigación y que salir mencionado en un chat privado de terceras personas no significa algo irregular.