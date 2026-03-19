Avísale a tu mascota: Vuelve el GuauFest, el primer festival nacional exclusivo para perros

19 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Esta semana se confirmó el regreso del GuauFest. El primer festival nacional pensado exclusivamente para perros volverá a reunir a las mascotas caninas para celebrar con más de 20 actividades al aire libre.

La primera edición de este año se celebrará el próximo fin de semana en la Región Metropolitana y los organizadores ya confirmaron que durante el segundo semestre realizarán dos eventos más fuera de la capital.

GuauFest 2026: ¿Dónde se realizará y cómo comprar entradas?

El recinto ya está listo para recibir a los caninos y la venta de entradas está disponible en tres fases y con dos diferentes opciones para comprar, dependiendo si vas solo o en familia a disfrutar del GuauFest 2026.

Entre las actividades destacadas, se podrá vivir la experiencia del stand-up paddle, sesiones de yoga, tardes de piscina, desafíos sensoriales y de agilidad, zonas de relajación y circuitos, entre otros.

El evento se realizará en Parque Padre Hurtado, sector Playa Anakena, en Las Condes, y sus entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket con valores desde los $20.000 para ir los próximos 21 y 22 de marzo.

Revisa algunas imágenes:

Imágenes del GuauFest.

Imágenes del GuauFest.